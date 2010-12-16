Лідер фракції БЮТ розказав, що вони з «більшовиками» почули один одного

О 15.00 у Верховній Раді знову розпочнеться Погоджувальна рада лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

«О 15 годині знову зберемося у ЛИТВИНА, і якесь рішення буде прийматися», - зауважив він.

На запитання журналістів, чи відбудеться вечірнє засідання парламенту, І.КИРИЛЕНКО сказав: «В раді кожну хвилину змінюються події, ми вже один раз зібралися, і ми почули ту сторону, а вона почула нас».

При цьому він зазначив, що відповідне рішення ухвалюватиметься після Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання Верховної Ради України сьогодні не відбулося через блокування народними депутатами з фракції "БЮТ-Батьківщина" трибуни та президії. Вони вимагають припинити кримінальне переслідування лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та її заступника Олександра ТУРЧИНОВА.

Зранку голова ВР Володимир ЛИТВИН проводив Погоджувальну раду з керівниками фракцій з метою пошуку шляхів для розблокування роботи парламенту.