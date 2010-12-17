У 22 регіонах України скоротилася кількість штатних працівників

У 22 регіонах України кількість штатних працівників скоротилася, а в кожному регіоні від 3% до 7,3% штатних працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості.

Такі цифри зайнятості населення, посилаючись на дані Державного комітету статистики, регіональних управлінь статистики і облдержадміністрацій, наводить Comments.ua.

В цілому по Україні різниця працевлаштованих і вибулих працівників у відсотках до середньосписочної кількості штатників була негативною - 1,47%. У липні-вересні лише у двох регіонах кількість працевлаштованих громадян перевищувала кількість звільнених - у Рівненській і (0,46%) і Кіровоградській (0,28%) областях.

Крім того, у кожному регіоні від 3% до 7,3% штатних працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості. Протягом року в Україні скорочується кількість працівників, що перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості. Так, якщо у січні в цілому по країні таких було 11,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, то у квітні - 8,2%, липні - 5,8%, жовтні - 4,5%.

Станом на жовтень найбільш неблагополучними були Запорізька (7,3%), Львівська і Івано-Франківська (по 6,1%) області.

Краще за всіх з липня по жовтень боролися з прихованим безробіттям на Кіровоградщині (скорочення на 3,5% і плюс 12 позицій у рейтингу), Закарпатті (3,3% - 13 позицій) і Рівненщині (3,2% - 16 позицій).