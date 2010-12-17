Венеціанська комісія радить Україні нову конституційну реформу

Венеціанська комісія радить Україні провести нову конституційну реформу.

Як повідомив кореспонденту УНІІАН у телефонному інтерв’ю секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, про це йдеться у схваленій сьогодні позиції Комісії щодо конституційної ситуації в Україні.

«Є багато проблем у нинішній Конституції, включаючи занадто великі повноваження Президента України», - сказав він.

Секретар Венеціанської комісії зазначив, що нова реформа мала б бути здійснена парламентом як всенародно обраним органом законодавчої влади. При цьому така реформа мала б створити більш чіткий механізм стримувань і противаг, а також передбачати судову реформу та зменшення повноважень Генеральної прокуратури.

Т.МАРКЕРТ підкреслив, що у своєму рішенні Венеціанська комісія не оцінювала власне рішення Конституційного Суду про скасування реформи 2004 року, оскільки це не належить до її компетенції, а лише – конституційну ситуацію в країні.

Він додав, що думка Венеціанської комісії буде передана доповідачу Парламентської Асамблеї Ради Європи для врахування її при підготовці доповіді щодо конституційної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституцйний Суд України скасував зміни до Конституції, внесені у 2004 році, і поновив дію Конституції 1996 року.