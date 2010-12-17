Луцька міськрада вимагає від Януковича припинити політичні репресії

Луцька міська рада у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора Віктора ПШОНКИ вимагає припинити політичні репресії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення більшістю голосів підтримали депутати на сьогоднішньому засіданні міської ради.

У зверненні депутати вимагають «притягнути до кримінальної відповідальності депутатів Верховної Ради від Партії регіонів, які вчинили криваве побоїще у стінах Верховної Ради 16 грудня», і закликають В.ЯНУКОВИЧА «повернутися до європейських цінностей та демократичного розвитку країни».

Крім того, у зверненні зазначено, що порушення кримінальної справи проти лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО «є ще одним яскравим підтвердженням політичних репресій та наступу тоталітарних сил на демократичні завоювання. Влада, розписуючись у власній неспроможності організувати у країні реформи, організовує політичні переслідування з метою відволікти увагу людей від власних прорахунків та провалів».