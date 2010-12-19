Лукашенко не сумнівається в своїй перемозі на виборах

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО впевнений у своїй перемозі на президентських виборах.

Про це він сказав сьогодні журналістам на виборчій дільниці після того, як опустив бюлетень в урну, передає РІА «Новости».

"Я цілком упевнено йду на вибори. Я відчуваю підтримку народу. Якби не відчував, я б не став кандидатом", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

В день виборів Президент має намір продовжити роботу над документами. "Я вже одну валізу документів розглянув, ще залишилося розглянути стільки ж", - сказав він.

"Сьогодні буде мій звичайний день, а якщо я виграю, свята будуть потім", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

"Якщо я стану Президентом, то з виборами життя Президента тільки починається, і з завтрашнього дня я думатиму про майбутньому", - додав він.

О.ЛУКАШЕНКО прийшов голосувати на вибори глави держави з молодшим сином Миколою.

Як повідомлялося, вибори Президента Білорусі проходять сьогодні, 19 грудня, дострокове голосування розпочалося 14 грудня. На посаду глави держави претендують десять кандидатів, зокрема О.ЛУКАШЕНКО, який обіймає цю пост вже 17-й рік. Найбільш сильними опонентами О.ЛУКАШЕНКА політологи називають представників від опозиції Андрія САННИКОВА і Володимира НЕКЛЯЄВА.