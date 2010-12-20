У Житловому кодексі таки буде норма про примусове виселення?

Проект Житлового кодексу в цілому може бути ухвалено в першому півріччі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор ЛИСОВ сьогодні на прес-конференції.

«Мій прогноз – я думаю, що в першому півріччі ми подамо документ в остаточній редакції», – сказав він.

І.ЛИСОВ уточнив, що законопроект подано на розгляд парламентом у другому читанні.

За його словами, комітет рекомендує направити проект Житлового кодексу на третє читання для постатейного розгляду спірних положень. «Тобто, 10% від закону залишиться доопрацювати, 90% статей не викликають суперечок, вони будуть зафіксовані як такі, що пройшли Верховну Раду», - сказав І.ЛИСОВ.

Серед значущих положень законопроекту заступник голови профільного комітету виділив визначення порядку створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які повинні бути створені у всіх нових багатоквартирних будинках. І.ЛИСОВ уточнив, що в документі прописані певні зобов`язання держави щодо енергозберігаючих заходів, інженерних мереж, місцям загального користування в житлових будинках до створення ОСББ.

І.ЛИСОВ також нагадав, що парламент розморозив заборону на нарахування пені за прострочення сплати за житлово-комунальні послуги. При цьому розмір пені становить 0,01% від суми заборгованості.

Він повідомив, що ця норма, яка врегульована окремим законом, перейде до Житлового кодексу.

Разом з тим, законопроект не передбачає відключення від житлово-комунальних послуг громадян, які мають заборгованість.

«Це самоправство того чи іншого фахівця виконавчої влади, який взяв на себе відповідальність. Тобто, якщо є такі сигнали, має відповідати та структура, яка це зробила, а потім – відповідний керівник адміністрації за свою бездіяльність», - пояснив депутат.

І.ЛИСОВ також відзначив, що всі спірні питання, що виникають при нарахуванні пені у разі, якщо громадянам не виплачують заробітну плату, вирішуються лише в судовому порядку.

Щодо відселення громадян із житла депутат відзначив, що законопроект передбачає таку міру у разі реконструкції застарілого житла і для суспільних потреб. При цьому відселення відбувається в добровільному порядку і при виплаті компенсації (наданні іншого житла чи грошової компенсації згідно з експертною оцінкою). У разі, якщо сторони не досягнуть згоди, відселення відбувається в судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закони України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Законом припиняється дія закону, яким було встановлено заборону на нарахування пені за невчасне внесення квартплати і сплату за житлово-комунальні послуги.

В ухваленому законі передбачено, що нарахування і стягнення пені за невчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.