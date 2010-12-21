Ляшко пропонує Януковичу спитати в людей, чи потрібна їм така ВР

Народний депутат Олег ЛЯШКО (позафракційний) вважає, що після подій 16 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ мав би ініціювати референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

“Я вважаю, що після подій 16 грудня Президент ЯНУКОВИЧ мав би ініціювати референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Нехай би люди сказали, чи потрібна така Верховна Рада, яка є сьогодні. Президент мав би ініціювати прийняття нового закону про вибори, який унеможливив би проходження по партійних списках боксерів, атлетів і тому подібне, єдине завдання яких - тузити і бити морди своїм колегам-депутатам», - наголосив О.ЛЯШКО.

Коментуючи заяву представника Президента у Верховній Раді України Юрія МІРОШНИЧЕНКА про те, що із депутатів, які брали участь у бійці у парламенті 16 грудня, треба зняти депутатську недоторканність, «якщо їхню вину буде доведено». Він висловив сумнів щодо об’єктивного розслідування: «Хто буде доводити цю вину? Генеральна прокуратура! А як вона буде доводити, ми можемо припустити на прикладі того, що син генпрокурора брав участь у цій бійці», - О.ЛЯШКО.

На його думку, депутатам з обох боків треба відмовитися від такого методу парламентської боротьби як блокування трибуни. «Влада має поважати опозицію і рахуватися із її пропозиціями. Влада сьогодні, на жаль, ігнорує усі, у тому числі й розумні пропозиції опозиції. Я вважаю, що буквально у вівторок треба проголосувати і позбавити мандатів тих, хто незаконно, всупереч Конституції, їх суміщає. Конкретно: міністр екології ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, який використовує мандат тільки для того, щоб приходити бити колег-депутатів, голова «Укрспецекспорту» САЛАМАТІН і цілий ряд інших депутатів від Партії регіонів, які понад півроку незаконно суміщають роботу у парламенті із депутатськими мандатами», - наголосив він.