Новий ректор ДонНУ вважає, що проти нього ведуть сплановану кампанію
Рішення суду не було?
Професор Юрій ЛИСЕНКО, обраний конференцією трудового колективу ректором Донецького національного університету, вважає, що несподівана поява нового претендента на цю посаду вже після виборів – це «черговий елемент чиєїсь спланованої кампанії».
Про це він заявив кореспонденту УНІАН у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення в ЗМІ про те, що 17 грудня Окружний адміністративний суд м. Києва фактично анулював вибори ректора ДонНУ, оскільки нібито своїм рішенням суд визнав незаконним обрання ректора університету і заборонив Міністерству освіти укладати контракт з переможцем. За інформацією ЗМІ, причиною такого рішення суду став позов доктора юридичних наук, професора Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону про вищу освіту, «не була представлена в гонці на місце ректора».
Новий ректор підкреслив, що ніколи і ніхто з Міністерства освіти і науки, молоді і спорту не говорив йому, що після залишення виборчої гонки екс-ректором Володимиром ШЕВЧЕНКОМ на посаду керівника ДонНУ претендує хтось іще, окрім нинішнього в.о. ректора Петра ЄГОРОВА і його самого - Ю.ЛИСЕНКА.
«Ні, ніхто ніколи не говорив, не заявляв (про кандидата О.КОРИСТІНА). Ви розумієте, ми працювали в тому полі, котре нам надало Міністерство освіти і науки. Поява будь-якої іншої кандидатури – це, по суті справи, має регулювати міністерство», - пояснив Ю.ЛИСЕНКО.
Він нагадав, що 10 грудня в конференції університету брали участь два представники Міністерства освіти: заступник міністра Євген СУЛИМА і керівник по кадрах Микола БРАТЧЕНКО, які представили тільки двох кандидатів – його і П.ЄГОРОВА.
Ю.ЛИСЕНКО розповів, що після виборів, 14-15 грудня, він їздив до Києва відвозити в міністерство результати конференції для затвердження його ректором ДонНУ. Там він зустрічався протягом цих двох днів і з керівником кадрового управління, і з заступником міністра Є.СУЛИМОЮ, але тоді йому теж ніхто не говорив ні про якого третього кандидата. «Ніхто мені в Києві в міністерстві про нового претендента не говорив. Навіть не було натяків, типу «ти рано радієш» і т.д.», - сказав професор і додав, що й сьогодні йому офіційно про це «ніхто не повідомляє», «вся інформація йде поки що з Інтернету».
При цьому Ю.ЛИСЕНКО припустив, посилаючись на думку колег, «деяких наших фахівців», що «фактично справу, так би мовити, суд міг прийняти у виробництво і на підставі цього позову (О.КОРИСТІНА) міг припинити дію конференції». Але, за словами професора, зі своїх джерел він дізнався, що в зведеннях рішень судових засідань (Окружного адміністративного суду Києва) такого вердикту немає.
«Є припущення, що суду ще не було. Адже дивилися зведення рішення судів, і мені сказали, що ніякого такого рішення ще немає», - сказав Ю.ЛИСЕНКО, додавши, що схожі чутки були, приміром, про його недавнє звільнення.
На запитання: «Чи вважаєте Ви, що такі розмови про нового кандидата і суд ідуть на неофіційному рівні і хтось навмисне поширює ці чутки?», Ю.ЛИСЕНКО відповів: «Мабуть, що так. Але це, здебільшого, теж елемент, як елемент якоїсь спланованої кампанії».
Він вважає, що ця кампанія спрямована проти нього і проти рішення трудового колективу університету. «Кому буде приємно таке? Мені теж неприємно чути це, адже я переміг у чесній боротьбі...», - сказав Ю.ЛИСЕНКО, зазначивши, що вибори ректора 10 грудня були відкритими і прозорими, в присутності безлічі журналістів, під об`єктивами телекамер.
Він повідомив, що буде разом з тими, хто його підтримав, звертатися ще до народних депутатів і до журналістів, «щоб вони в цій ситуації спробували допомогти нам розібратися». «Я думаю, що й журналістське слово має зіграти свою певну роль, і ми повинні достукатися до тих, від кого залежить справедливе рішення цієї проблеми», - сказав Ю.ЛИСЕНКО. За його словами, «за нашими подіями, впевнений, стежать і за кордоном. Вони стежать за демократією, що зароджується, в Україні, і як ця демократія відстоює свої права і шукає якісь шляхи для вирішення проблем».