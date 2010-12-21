МЗС виганятиме зайвих дипломатів «максимально безболісно»?

Міністерство закордонних справ України готове провести скорочення своїх співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед усіма органами державної влади провести скорочення своїх співробітників приблизно на 30%.

«Безумовно, що це скорочення не може обійти стороною МЗС, воно не може обійти стороною наші закордонні установи», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, є певні ресурси, яким чином провести цю роботу максимально безболісно для людей. «Є країни, де буде дуже ретельно оцінено, наскільки та кількість дипломатів, яка є, дійсно необхідна», - додав він.