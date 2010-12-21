Регіонали хочуть у ВР кожного дня хором молитися за Україну

Народні депутати України від фракції Партії регіонів Володимир МАЛИШЕВ та Юрій БОЛДИРЄВ пропонують перед початком пленарних засідань Верховної Ради України хором виконувати молитву “Боже, великий єдиний, нам Україну храни”.

Про це йдеться в розробленому ними проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо вдосконалення процедури відкриття пленарних засідань".

Текст законопроекту розміщено на сайті Верховної Ради України.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, «ухвалюючи Конституцію України 1996 року, народні депутати України в її Преамбулі зазначили, що цей акт відбувається за усвідомленнями ними своєї відповідальності перед Богом. Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом, рішення якого мають визначальний вплив на життя мільйонів громадян. Таким чином, підвищення моральних та етичних засад діяльності парламенту є запорукою підвищення ефективності його роботи”.

Депутати зазначають, що “парламенти багатьох країн, зокрема, Великої Британії, мають традицію виконання молитовних творів об’єднуючого змісту перед початком засідань. В Україні широко відомий твір “Молитва за Україну” — урочистий музичний твір, відомий також під назвою “Боже, великий єдиний, нам Україну храни” або як церковний гімн України, музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Написана в 1885 році. Таким чином, пропонується використати саме цей текст для виконання на початку пленарних засідань Верховної Ради України”.

Як зазначається у проекті, “після відкриття пленарного засідання в залі засідань Верховної Ради України хором виконується урочистий молитовний піснеспів “Боже, великий єдиний, нам Україну храни” (музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського).

Цей законопроект зареєстровано у ВР 17 грудня ц. р. – на другий день після бійки в парламенті між депутатами з фракції Партії регіонів та БЮТ, в результаті якої п’ятеро членів фракції “БЮТ-Батьківщина” були госпіталізовані.