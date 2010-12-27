Розпочалося судове засідання у справі Луценка

У Печерському райсуді Києва (Хрещатик, 42) о 10.30 розпочалося судове засідання у справі лідера “Народної самооборони”, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє сайт “Народної самооборони”, сам Ю.ЛУЦЕНКО перебуває за гратами під охороною 5 охоронців.

У залі суду перебувають народні депутати Юрій СТЕЦЬ, Тарас СТЕЦЬКІВ, Юрій ГРИМЧАК, Олесь ДОНІЙ, Володимир АР`ЄВ, Ірина ГЕРАЩЕНКО.

У залі суду присутня також дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина.

Адвокат заявив про клопотання про допуск ЗМІ у зал суду.