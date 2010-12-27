Тимошенко: боятися потрібно їм, а не нам

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні знову прийшла на допит до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Довіра в суспільстві і до Президента, і до його уряду стрімко падає, і тому їм треба прибрати з політичної арени тих людей, які намагаються їм протистояти. Це в тому числі Юрій ЛУЦЕНКО, який був затриманий без будь-яких підстав, цинічно, біля свого дому, де він просто вийшов на вулицю разом зі своїм сином", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам перед допитом.

За її словами, сьогодні відбувається широкий наступ на опонентів президентської команди. "Сьогодні мене викликали в прокуратуру на 12-ту годину, так само Олександра Валентиновича ТУРЧИНОВА. Сьогодні іде просто наступ на тих людей, хто твердо стоїть проти всіх нечесних, незаконних вчинків ЯНУКОВИЧА та його оточення. І сьогодні на цих людей іде не просто наступ, а іде терор", - констатувала лідер партії "Батьківщина".

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що наступ на опозиційні сили свідчить про страх влади перед сильними конкурентами. "Я хочу, щоб люди були спокійні. Те, що вони роблять проти всіх нас – це просто істерика. Істерика, яка демонструє їх страх, їх слабкість, втрату будь-яких орієнтирів, тому що сильні політики репресіями не займаються", - заявила вона.

"Я хочу звернутися до всіх: будьте сильними, ніякого страху перед мафією. Мафія – це всього декілька десятків людей. А нас – 46 мільйонів, і тому боятися потрібно їм, а не нам", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.