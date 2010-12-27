У НУ-НС обурені «поганим детективом» і хочуть узяти Луценка на поруки

Парламентська фракція «Наша Україна-Народна самооборона» вимагає негайного звільнення з-під варти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і заявляє про готовність взяти його на поруки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції.

“Ми вимагаємо, щоб в ході розслідування щодо Ю.ЛУЦЕНКА не застосувались запобіжні заходи, пов`язані з позбавленням волі. Народні депутати фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» готові, у відповідності до законодавства, негайно взяти Юрія ЛУЦЕНКА на поруки”, - підкреслюється в заяві.

На думку НУ-НС, подальше тримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою “буде індикатором того, що дії правоохоронних органів носять характер політичного переслідування. У слідства не було ніякої потреби, немов у поганому детективі, посеред білого дня на вихідних хапати людину, яка ні від кого не переховувалася, під її будинком. Адже, перебуваючи на свободі, Ю.ЛУЦЕНКО не має змоги впливати на перебіг слідства”.

“Затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА - це прояв політичних переслідувань опозиційних політиків та вибіркового застосування кримінального законодавства в Україні. Загрозлива тенденція до масштабних політичних зачисток набирає обертів”, - застерігають депутати фракції НУ-НС.

Вони вважають, що, “маючи в своєму розпорядженні всю правоохоронну систему, влада, тим не менше, вдається до силового тиску, наперед призначаючи винних та демонструючи явно замовний характер розслідування. Таким чином влада хоче залякати суспільство і змусити мовчки сприймати будь-які її дії”.

“Водночас ми нагадуємо про подвійні стандарти у діях Генеральної прокуратури, яка досі не перекваліфікувала вчинки міністрів та народних депутатів-членів фракції Партії регіонів у відомих подіях 16 грудня цього року”, - говориться в заяві.

Фракція НУ-НС наголошує: “низка політичних справ, які ми бачимо останнім часом, може остаточно дискредитувати Україну як правову державу, перекрити її рух до Європи та цивілізованого світу загалом”.