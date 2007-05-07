Янукович хоче, щоб парадом командував Мороз

Прем’єр Віктор Янукович наголошує, що рішення про проведення дострокових виборів повинно прийматися Верховною Радою.

Про це він заявив у понеділок під час громадських слухань щодо врегулювання політичної кризи.

"Це питання політичне, воно повинно прийматись в парламенті на рівні всіх учасників політичного процесу і, перш за все, партій, присутніх в парламенті", - підкреслив він.

За словами Януковича, він запропонував президенту Віктору Ющенку алгоритм дій, що передбачав створення робочої групи для напрацювання необхідних ініціатив для повернення в правове поле.

"Друге – відпрацювання всіх необхідних законів. І останнє питання - доцільності проведення позачергових виборів - залишити на розгляд парламенту. Воно повинно бути прийнято в залі. безумовно, за узгодженням учасників всього цього процесу", - наголосив Янукович.

За словами прем’єра, "якщо й проводити вибори, то безумовно, вони також повинні пройти в правовому полі, якого на сьогоднішній день не існує". "Над цим питанням треба працювати. Для цього треба, щоб Верховна Рада працювала", - вважає він.

Янукович також запевнив спікера Олександра Мороза, що Партія регіонів пішла на переговори з президентом не з метою зміни формату коаліції. "Ми зробили це не тому, що ми прагнемо до переформатування коаліції. Таке питання не стояло і не стоїть в Партії регіонів. Коаліція створена, працює, існує", - зазначив прем’єр.

У громадських слуханнях в Українському домі, крім прем’єра, беруть участь голова Верховної Ради Олександр Мороз, лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова, фракції Компартії Петро Симоненко, попередні президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, екс-спікер Володимир Литвин та інші.

Водночас Янукович і Мороз у своїх виступах висловили жаль з приводу відсутності на слуханнях представників Секретаріату президента.

Українська правда