Рибачук розповів про враження від України знайомих дипломатів

Екс-віце-прем’єр-міністр України Олег РИБАЧУК вважає, що світ розуміє, що українська влада не бореться з корупцією, а зводить політичні рахунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході Інтернет-конференції “Україна і ЄС: основні точки перетину”.

“Практично всі дипломати високого рівня, з якими я говорив, а це посли, представники світових урядів вважають, що мова йде про вибірковий підхід, що мова не йде про боротьбу з корупцією”, - сказав він.

“Світ чудово розуміє, що мова не стільки йде про боротьбу з корупцією, скільки про зведення політичних рахунків. Робити вигляд, що це не так, досить наївно з боку української влади”, - додав О.РИБАЧУК.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації зі свободою ЗМІ в Україні, О.РИБАЧУК зазначив, що інформаційний простір в Україні “зачищений”.

“З точки зору рівності представлення інформації інформаційний простір уже зачищений”, - сказав він.

За його словами, вісім українських телеканалів практично не показують суспільно важливі події, які за інших умов були б обов’язково присутні у новинах цих телеканалів.

О.РИБАЧУК також вважає, що в Україні відбувається згортання можливості для журналістів ставити прямі запитання. “В Україні існує багато запитань до закону про захист персональних даних, в якому є пункти абсолютно парадоксальні, де життя публічного політика прирівнюється до приватного життя”, - додав він.