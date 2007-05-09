Януковичу зробили операцію

8 травня прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ у Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, операцію виконував відомий іспанський хірург-ортопед Рамон КУГАТ, який спеціалізується на спортивних травмах. Операція, загальною тривалістю 40 хвилин, відбулася за планом. Зокрема, виконана артроскопія з корекцією пошкоджень меніска.

“Стан В.ЯНУКОВИЧА після операції задовільний. Якщо післяопераційний період проходитиме без ускладнень, то за 3-4 доби він зможе повернутися до Києва”, - зазначається в повідомленні прес-служби.

“Необхідність оперативного лікування була зумовлена травмою, отриманою В.ЯНУКОВИЧЕМ близько місяця тому під час гри у теніс. Тоді він вдруге травмував коліно, яке було пошкоджене у 1984 році під час гри у футбол”, - йдеться далі в повідомленні. - У зв`язку з першою травмою В.ЯНУКОВИЧ протягом кількох років неодноразово лікувався у клініках Донецька, Москви, Києва. Нова травма викликала біль і негативно впливала на загальний стан здоров`я”.

Для оперативного лікування була обрана одна з провідних клінік Барселони, оскільки вона відома використанням найсучасніших технологій лікування футболістів із подібними травмами.

За словами Р.КУГАТА, проведене оперативне лікування поліпшить загальний стан здоров`я, а також дасть змогу В.ЯНУКОВИЧУ виконувати необхідні фізичні навантаження, а по завершенні реабілітаційного періоду – відновити заняття спортом.