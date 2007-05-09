У Києві загинув депутат Партії регіонів
У нього залишилися дві доньки
|Анатолій Антемюк. Фото з сайту ВР
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 01.35 на перехресті проспекту Гагаріна та провулку Карельського.
Водій автомобіля "Мерседес-Бенц", народний депутат України А.Антемюк, який рухався в напрямку вулиці Магнітогорської, не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь, після чого легковик зіткнувся з електроопорою та перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир автомобіля "Мерседес". Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.
Довідка УНІАН. А.Антемюк, 1979 року народження, член Партії регіонів, №122 в списку. На час виборів: президент благодійного фонду "Довіра" (м.Вінниця), виховував двох доньок – семирічну Карину і чотирирічну Крістіну.