Мартинюк вивів коаліцію на Хрещатик

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК сьогодні, під час урочистої ходи ветеранів з нагоди 62-ї річниці Дня Перемоги, очолив колону прихильників коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, ця колона замикала урочисту ходу Хрещатиком. В ній налічувалося близько 800 чоловік, які несли прапори Партії регіонів, Соціалістичної партії та Компартії України.

Ця колона завершила святковий марш Хрещатиком.