Мартинюк вивів коаліцію на Хрещатик

11:29, 09 травня 2007
Політика
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Колона замикала урочисту ходу

Адам Мартинюк Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК сьогодні, під час урочистої ходи ветеранів з нагоди 62-ї річниці Дня Перемоги, очолив колону прихильників коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, ця колона замикала урочисту ходу Хрещатиком. В ній налічувалося близько 800 чоловік, які несли прапори Партії регіонів, Соціалістичної партії та Компартії України.

Ця колона завершила святковий марш Хрещатиком.

 

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