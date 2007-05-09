Мартинюк вивів коаліцію на Хрещатик
11:29, 09 травня 2007Політика
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Колона замикала урочисту ходу
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК сьогодні, під час урочистої ходи ветеранів з нагоди 62-ї річниці Дня Перемоги, очолив колону прихильників коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, ця колона замикала урочисту ходу Хрещатиком. В ній налічувалося близько 800 чоловік, які несли прапори Партії регіонів, Соціалістичної партії та Компартії України.
Ця колона завершила святковий марш Хрещатиком.
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