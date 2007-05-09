Ющенко звернувся до ветеранів з промовою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до єдності український народ.

Про це він сказав у своєму виступі з нагоди Дня Перемоги.

На переконання Президента українці повинні пишатися численними світлими прикладами єдності і мужності нашого народу у роки війни.

„Ця єдність існувала всупереч злу, всупереч насильству, всупереч фронтам і воєнним лініям. Цю єдність творили мільйони українських імен і тисячі бойових звершень. Від Олександра Довженка до Олеся Гончара. Від Миколи Ватутіна до Никифора Шолуденка.

Від Олександра Сабурова до Івана Кожедуба. Від Романа Шухевича до Олени Теліги”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у здатності відійти від ідеологій „і в кожному слові побачити подвиг і велику любов до України - у цьому полягає єдність нашого народу”.

Зло, ненависть до людини і життя – ось ворог, проти якого постав, і якого переміг український народ. Зло породжує зрадників, банкрутів, безбатченків, для яких наші з вами цінності, наш з вами біль, наша історія пусті слова”, - сказав Президент.

"Їх не учили Батьківщині - їх учили класовій ворожнечі і боротьбі, їх не учили історії. Народ, що не знає історії, є народ сліпців", - процитував В.ЮЩЕНКО слова Олександра Довженка.

„Я ніколи не прийму, як людина, як Президент, жодної позиції, здатної розділити наш народ. Але вірю - настав час, щоб покласти край цинічній політиці нинішніх продовжувачів "класової боротьби", які відверто зневажають Україну і сіють розбрат поміж нашими народами”, - сказав Глава держави, додавши, що настав час „щиро і по-братньому сказати один одному - кожен, хто боровся за Україну, заслуговує на довічну шану і подяку”.

Президент вірить, що праця, яка має врегулювати законодавчий статус усіх, хто в 1917-24, 1928-39 і 1941-56 роках боровся за Україну та її незалежність, нарешті буде завершена, буде втілена. „Буде втілена як правда. Як історична справедливість”, - наголосив він.

„Ми повинні подбати про належне, позбавлене ідеологічних нашарувань, втім гідне вшанування пам`ятників і кожної могили воєнного часу. З школярської парти ми повинні й надалі виховувати у кожному українському серці справжню, велику повагу до тих, хто врятував нашу землю. А отже - ми зобов`язані зробити крок назустріч один одному задля України та задля прийдешніх поколінь. Я засвідчую усім нашим дорогим ветеранам свою найглибшу шану і любов”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО