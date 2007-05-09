Посол Польщі не бачить драми в українській політиці

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСКІ вважає, що не слід драматизувати політичні події в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

“Польща за те, щоб в Україні все відбувалось відповідно до існуючих законів та процедур. Ми не хотіли б, що б тут з’являлись загрози для стабільності країни. Але ми не драматизуємо події в Україні. Нам близькі українські проблеми, бо ми сусіди і переживаємо багато років поруч з вами становлення державності і незалежності України”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСКІ.

Він зазначив, що в багатьох інших країнах більш формальний підхід до України, “тому їм не так важливо чи буде Україна членом ЄС, більш байдуже яким шляхом піде Україна”. При цьому посол запевнив, що позитивно налаштовані до України країни мають бажання допомогти.

Говорячи про вихід з політичної кризи посол зауважив, що це внутрішнє питання, однак, вийти з ситуації треба таким чином, щоб не постраждала Україна.

“Політичні конфлікти – це нормальне явище, головне щоб вони проходили у відповідності до Конституції та існуючого порядку. Я розумію, що іншого шляху, ніж через порозуміння, вибори дострокові чи планові, немає. Головне, щоб не відбулось повернення до часів, коли використовувався адмінресурс, а вплив олігархів на політику та медіа був занадто високим”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСКІ.

“Я думаю, що найважливіше, щоб не було загрози для демократії, незаконного тиску на політичні партії, свободу преси та слова. В такій ситуації політики домовляться про вибори в травні чи червні, того чи наступного року чи взагалі перестануть підіймати це питання”, - додав він.