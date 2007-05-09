Морозу бракує розмов з Ющенком, але він в курсі всіх подій

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ критично ставиться до заяв Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо неможливості перенесення на осінь виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції у Вінниці вчора, що не бачить підстав для перенесення виборів на осінь, О.МОРОЗ зазначив: «Він не раз заявляв про подібне». «Проте я переконаний, що вибори можуть відбуватися тільки на правовій законній основі, а не тому, що комусь подобається чи не подобається якийсь термін», - наголосив О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ висловив жаль з приводу того, що не відбувається безпосередніх розмов у нього з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. У той же час він підкреслив, що «моя думка зрозуміла і відома Президенту України, бо на вчорашній його прес-конференції у Вінниці видно, що він дає таким чином відповідь на те, що я говорив на «круглому» столі (йдеться про відкриті громадські слухання, які відбулися в Українському домі – УНІАН)». «Прикро, що це не пряме спілкування, але це тимчасове явище», - зазначив О.МОРОЗ.

У той же час він підкреслив, що зустрічається з членами робочої групи від парламенту: «я в курсі всіх подій, які там відбуваються».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 24 червня 2007 року.

6 травня в ефірі “5 каналу” координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів вважає за необхідне проведення позачергових парламентських виборів восени.

8 травня на прес-конференції В.ЮЩЕНКО назвав політичною спекуляцією розмови про перенесення виборів на жовтень-листопад. Він нагадав, що кампанія з проведення виборів до Верховної Ради триває 6 місяців, а тут вже йдеться про сім місяців. Він підкреслив, що в цій логіці не має здорового глузду. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що рішення про дострокові вибори приймає Президент, а не Верховна Рада, але він вітав би, якби депутати прийняли консенсусне рішення щодо дати, яка буде потім затверджена в указі Президента.