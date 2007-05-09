Ющенко не хоче бачити білих, синіх і рожевих депутатів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні буде збережена політична стабільність.

Про це він сказав у селі Циблі Київська область на зустрічі з ветеранами війни.

„Переконаний ми сьогодні з вами переживаємо, на мій погляд, унікальний період сильного становлення України, демократичного становлення України. Коли ми починаємо відчувати, що тут вирішується - в Україні – українська доля і українська перспектива, і по дуже багатьох питаннях із тих які стоять перед нашою державою, перед нашим вибором, відповідь буде залежати від позиції політичних сил, від позиції тієї чи іншої частини суспільства”, - наголосив Президент.

Говорячи про дострокові парламентські вибори, В.ЮЩЕНКО наголосив, що у народу буде шанс „ще раз оцінюючи політичну ситуацію дати відповідний мандат тій чи іншій політичній силі на їхню присутність у владі, дати мандат тим силам, які ви поважаєте, яким ви довіряєте” .

Президент закликав не драматизувати ситуацію в країні і висловив упевненість, що через дострокові парламентські вибори в Україні буде знайдено вихід з кризи. «В Україні немає трагедії, хотів би вас запевнити. Україна з гордо піднятою головою пройде цей шлях, цей екзамен (шлях виборів – УНІАН)», - сказав Президент.

Він підкреслив, що вибори дозволять вирішити ключове фундаментальне питання – дотримання Конституції і визнання її верховенства.

Він переконаний, що Україна пройде цей шлях демократичним шляхом. «У народу буде шанс ще раз дати відповідний мандат політичній силі на її присутність у владі», - сказав він, додавши, що саме народ може видати мандат на владу.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що треба відмовитись остаточно від практики ревізії виборів, у черговий раз розкритикував можливість переходу депутатів з фракції у фракцію. «Не треба проводити вибори, якщо у Верховній Раді так легко можна перекрасити когось у білий колір, когось – у синій, а когось – у рожевий», - сказав він, висловивши переконання, що повернення до подібних ситуацій більше не буде.