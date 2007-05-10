Мороз домовився з Януковичем про спільний блок

Лідери коаліції Віктор Янукович, Олександр Мороз і Петро Симоненко погодили спільну стратегію участі в дострокових парламентських виборах.

Про це Коммерсанту-Українаповідомив народний депутат Василь Волга (СПУ). "Коаліція піде на перевибори двома колонами, - сказав Василь Волга.– З одного боку, вона буде представлена блоком Партії регіонів і Соцпартії, з іншої – комуністами, які, за нашими підрахунками, набирають від семи до восьми відсотків голосів".

Слова депутата про самостійну участь КПУ в дострокових виборах вчора підтвердив народний депутат, перший секретар Кримського рескому КПУ Леонід Грач. "Ні за яких умов комуністи з "Регіонами" не підуть", - заявив пан Грач.

Василь Волга не приховував, що пройти до парламенту на дострокових виборах соціалістам може допомогти тільки високий рейтинг Партії регіонів (ПР). "Чого там гріха таїти, зараз нам дуже потрібний величезний відсоток Партії регіонів", - сказав народний депутат.

В той же час депутат від фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл відзначив, що питання про створення блоку на широке обговорення ще не виносилося: "Офіційні переговори ще не велися, а то, про що ви говорите (створення блоку ПР і СПУ), заздалегідь погоджено тільки на рівні лідерів партій і може бути внесено до порядку денного засідань політради не раніше наступного тижня, - сказав депутат

Тоді ж може бути розглянуте питання про можливе входження в блок Партії промисловців і підприємців (ПППУ), очолюваної міністром економіки Анатолієм Кінахом. "Я не виключаю входження в блок з Партією регіонів, проте остаточне рішення ми ухвалюватимемо на з`їзді партії, який запланований на 9 червня", - сказав голова ПППУ.