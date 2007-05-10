Кисельов вважає, що на нього готують замах, і натякає - хто саме

Народний депутат Верховної Ради 5 скликання від Партії Регіонів Василь Кисельов побоюється за своє життя. Про це він заявив в ефірі "5 каналу": "Коли я на прес-конференції заявив про те, що є рішення американського суду, що Тимошенко визнана співучасницею Лазаренка, я отримав три попередження. Тому я на цій прес-конференції сказав: я чекаю зараз, що після таких подій може бути замах на політика. Я мав на увазі себе. Я відверто про це говорю... Заява моя в СБУ є . Нам потрібно, щоб ті люди, які йдуть на це, розуміли, що вони занадто далеко вже зайшли".