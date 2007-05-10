Мороз думає, що скоро все владнається

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ переконаний, що найближчими тижнями політичний конфлікт в Україні буде врегульовано.

Про це він сказав учора в Рівному під час зустрічі із головою Сенату Чеської Республіки Пршемислом СОБОТКОЮ.

Зокрема, як зазначив О.МОРОЗ, конфлікт в Україні створений штучно, і висловив переконання, що «ми владнаємо ситуацію самі, і найближчими тижнями вибудується перспектива» врегулювання ситуації.

У свою чергу П.СОБОТКА зазначив, що ситуація в Україні дуже складна, «але мене тішить те, що зроблені кроки з її врегулювання». «Ви зберігаєте те, що важливо і для мене - демократію, Конституцію», - сказав він, звертаючись до О.МОРОЗА.

Також під час зустрічі голова ВР висловив упевненість, що візит його чеського колеги сприятиме подальшому розвитку і зміцненню українсько-чеських взаємин.

Зі свого боку голова Сенату Чеської Республіки також наголосив, що наші двосторонні відносини є «дуже добрими», і висловив задоволення з приводу можливості зустрітися із головою Верховної Ради України.

П.СОБОТКА також висловив упевненість, що Україна здатна сама владнати свої внутрішні проблеми. Разом із тим, наголосив голова Сенату Чеської Республіки, «ми є складовою частиною Європи, і будь-які проблеми, які виникають у європейських країнах, не можуть нас не турбувати».

Крім того, він наголосив, що Чехія сприймає Україну як країну, яка прагне втілювати стандарти демократії у роботу своєї політичної системи. Він також наголосив, що Україна «для нас - стратегічний партнер у енергетичній сфері, і тому стабільна ситуація в Україні важлива для всієї Європи».

П.СОБОТКА побажав, щоб ситуація в Україні «розв’язалася спокійно, на користь усіх її громадян».