Симоненко назвав Тимошенко і Турчинова упирами

Лідер КПУ Петро Симоненко вважає народного депутата, члена БЮТ Олександра Турчинова «політичним упирем і інтриганом», який за всяку ціну намагається повернути Юлію Тимошенко у владу з метою продовження її газових махінацій з ЄЕСУ. Про це Симоненко заявив сьогодні в інтерв`ю УРА-Інформ, коментуючи вимогу БЮТ вивести комуністів з складу робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

"Комуністи заважають Турчинову здійснювати беззаконня. БЮТ – це політичні інтригани і упирі. Ця сила продовжує займатися незаконними справами, які виходять за рамки національних інтересів", – сказав Симоненко. – "Я не дивуюся заявам Турчинова про те, що комуністів терміново треба вивести з складу робочої групи. Адже він – прихильник американської секти. БЮТ намагається будь-якими способами увірватися у владу, щоб їх лідер і далі змогла займатися газовими махінаціями за прикладом ЄЕСУ."

Лідер КПУ також нагадав, що сьогодні в Кабінеті Міністрів України відбудеться чергове засідання робочої групи, членом якої він є.

"Комуністи будуть послідовними, і ми не відійдемо від своїх вимог. А саме, щоб були внесені зміни до Конституції, а також підготовлений державний реєстр виборців", – відзначив Симоненко.