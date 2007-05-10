Коаліція хоче переплюнути Президента

У Верховній Раді зареєстровано проект Постанови Верховної Ради України про припинення повноважень низки суддів Конституційного Суду України.

Зокрема, як йдеться у проекті постанови, текст якої розміщено на сайті ВР, пропонується припинити повноваження суддів КС Володимира КАМПО, Дмитра ЛИЛАКА, Ярослави МАЧУЖАК, Петра СТЕЦЮКА, Віктора ШИШКІНА у зв‘язку з порушенням присяги суддів Конституційного Суду України.

Проектом передбачено звільнення з посади судді КС П.СТЕЦЮКА, а також звернення Верховної Ради України до З‘їзду суддів України для прийняття рішення про звільнення з посади судді КС Я.МАЧУЖАК.

Крім того, постановою передбачається також звернення до Президента України для прийняття рішення про звільнення з посади суддів КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, В.ШИШКІНА.

Авторами цього проекту постанови є народні депутати Григорій ІЛЛЯШОВ та Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів)

Судді КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАК та В.ШИШКІН були призначені Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ; Я.МАЧУЖАК - призначена з‘їздом суддів України; П.СТЕЦЮК - призначений Верховною Радою.

Як йдеться у проекті постанові, ці судді виступили із спільною заявою, в якій висловили оцінки щодо відповідності Конституції України Указу Президента України від 2 квітня 2007 року №264/2007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», що на той час був предметом розгляду Конституційним Судом України. “Ці дії становлять порушення статей 17 та 18 Закону України «Про Конституційний Суд України» та статті 6 Закону України «Про статус суддів», засвідчують необ‘єктивність та упередженість названих суддів і повинні бути кваліфіковані як порушення ними присяги суддів Конституційного Суду України”, йдеться у пояснювальній записці до документа.