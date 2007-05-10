У понеділок Наша Україна затвердить виборчі списки
12:53, 10 травня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби НУ
Партія “Наша Україна” 14 травня має намір провести черговий етап V з’їзду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.
З’їзд розпочнеться об 11.00 у Центрі культури та мистецтв НТУУ “КПІ” (проспект Перемоги, 37).
На з’їзді відбудеться висунення кандидатів у народні депутати від партії “Наша Україна” та обговорення виборчої програми партії.
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