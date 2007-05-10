Робоча група вже пішла на перерву
12:54, 10 травня 2007Політика
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Відновити роботу планують о 16.00
Робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів оголосила перерву до 16-ї години. Про це журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це необхідно для того, щоб експертні групи більш ретельно підготували документи, над якими вони працюють.
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