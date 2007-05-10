У БЮТ підозрюють, що Янукович ліг під ніж, аби не йти на вибори?

Блок Юлії Тимошенко наполягає на оголошенні дати повернення прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА в Україну. Про це журналістам повідомив представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ у перерві засідання робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ТУРЧИНОВА, “на жаль, БЮТ так і не почув відповіді на питання, коли прем’єр повернеться в Україну”.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зауважив, що, відповідно до попередньої домовленості, В.ЯНУКОВИЧ мав би узгодити з Президентом точну дату дострокових виборів.

На його думку, затягування повернення прем’єра в Україну є одним із сигналів, що просто “йде технічне затягування дострокових парламентських виборів”, які, як нагадав О.ТУРЧИНОВ, відповідно до указу президента, мають відбутися 24 червня.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що БЮТ з цим погодитись не може, і має намір робити все можливе, аби вибори відбулись саме 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем`єр-міністру України В.ЯНУКОВИЧУ у Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

Того ж дня в прес-службі Кабінету Міністрів повідомили, що дату повернення прем`єр-міністра з Іспанії до України поки що остаточно не визначено.