Симоненко хоче витягти Януковича з корабля на бал

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує терміново провести публічну зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та представників робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО повідомив журналістам у перерві засідання робочої групи.

За словами лідера КПУ, для того, аби зняти взаємні звинувачення у затягуванні переговорного процесу, треба терміново провести відкриту публічну зустріч за участю ЗМІ, Президента, прем’єр-міністра і членів робочої групи.

На запитання журналістів, коли стане можливою така зустріч, враховуючи те, що зараз прем’єр перебуває за межами України, П.СИМОНЕНКО відповів, що у разі, якщо В.ЯНУКОВИЧ повернеться в Україну в п’ятницю, цього ж дня можна провести таку зустріч.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем`єр-міністру України В.ЯНУКОВИЧУ у Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

Того ж дня в прес-службі Кабінету Міністрів повідомили, що дату повернення прем`єр-міністра з Іспанії до України поки що остаточно не визначено.