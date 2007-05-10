У Турчинова дежа вю

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називає затягуванням переговорного процесу нові умови, висунуті КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він назвав сьогоднішнє ранкове засідання робочої групи щодо підготовки позачергових виборів «дежа вю попередніх».

За словами О.ТУРЧИНОВА, ініціативи лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА, зокрема, щодо необхідності зустрічі з головою Конституційного Суду, внесення змін до закону про Центрвиборчком щодо електронного підрахунку голосів тощо такими, що не мають жодного відношення до напрацювання тих законодавчих змін, метою яких є робота експертної групи.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що у зв’язку з цим БЮТ залишає своїх представників для продовження переговорного процесу, а керівництво блоку зосередиться на підготовці до з’їзду, у ході якого планується прийняти рішення по підготовці до виборів, які, за словами О.ТУРЧИНОВА, відповідно до указу Президента, мають відбутися 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, П.СИМОНЕНКО заявив, що КПУ закликає учасників коаліції бойкотувати парламентські вибори у разі їх проведення 24 червня і висуває нові умови у переговорному процесі.

За його словами, якщо “Наша Україна” та БЮТ продовжуватимуть наполягати на проведенні виборів 24 червня, коаліції слід терміново визначитись щодо бойкоту таких виборів, тому що “Наша Україна” та БЮТ ставлять поза виборчим процесом більш як 100 політичних партій.

Лідер комуністів також розповів, що сьогодні під час ранкового засідання робочої групи він запропонував організувати зустріч з головою Конституційного суду, який має повідомити приблизні строки рішення суду щодо указів Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори.

Також П.СИМОНЕНКО закликає внести зміни до закону про ЦВК і виключити можливість електронного підрахунку попередніх результатів виборів. Таку ініціативу він обгрунтовує тим, що на попередніх виборах електронний сервер використовувався для маніпулювання попередніми результатами, зокрема, раніше штучно затримувалася інформація з різних виборчих округів.

Крім цього, П.СИМОНЕНКО пропонує уточнити кількість українців за кордоном, а також уточнити кількість закордонних виборчих дільниць.