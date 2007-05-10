Ющенко наказав Кириленку й Тимошенко шукати компроміс
15:13, 10 травня 2007Політика
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Президент зустрівся з лідерами опозиції
Президент України Віктор Ющенко провів зустріч з лідером БЮТ Юлією Тимошенко і головою Народного Союзу «Наша Україна» В’ячеславом Кириленком. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Співрозмовники обговорили перебіг переговорного процесу в межах Робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.
Глава держави висловив стурбованість блокуванням роботи цієї групи і заявив, що всім сторонам, у тому числі й опозиції, необхідно шукати новий формат компромісу.
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