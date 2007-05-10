Ющенко наказав Кириленку й Тимошенко шукати компроміс

Президент України Віктор Ющенко провів зустріч з лідером БЮТ Юлією Тимошенко і головою Народного Союзу «Наша Україна» В’ячеславом Кириленком. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Співрозмовники обговорили перебіг переговорного процесу в межах Робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

Глава держави висловив стурбованість блокуванням роботи цієї групи і заявив, що всім сторонам, у тому числі й опозиції, необхідно шукати новий формат компромісу.