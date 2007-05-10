В Нашій Україні думають, що Мороз готується до життя після смерті

“Ніхто не сумнівався, що соціалісти, зважаючи на свій низький рейтинг, намагатимуться піти в прийми до “регіонів”, - прес-служба Нашої Українинаводить думку нардепа Лілії Григорович.

“На карті політичних вподобань українських виборців СПУ вже немає. Зрозуміло, що “регіонали” дадуть можливість Морозу та ще кільком його соратникам на індивідуальних правах вскочити “в останній вагончик” свого списку. Така поява соціалістів у парламенті нового скликання – це буде життя після смерті”, - переконана Григорович.

“Теперішні істерики головних спікерів СПУ можна розглядати як лебедину пісню. Історія цієї політичної сили закінчиться безславним п’ятим скликанням. Соціалісти виявилися найслабшою ланкою колишньої правлячої коаліції”, - наголосила народний депутат.