Луценко вимагає від партнерів підписатися під ”найголовнішим у житті”

"Народна самооборона" ("НС"), "Наша Україна" ("НУ") та "Українська Правиця" розпочнуть переговори щодо назви мегаблоку та майбутніх квот після того, як ці сили письмово підтвердять своє майбутнє невходження до коаліції із Партією регіонів (ПР), Соцпартією (СПУ) та Компартією (КПУ). Про це заявив сьогодні на прес-конференції лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко, повідомляє РБК-Україна. "Ми не відмовляємося від переговорів із колегами із демократичного табору, і буквально сьогодні проходять переговори за участю "НУ", "Правиці" та "Самооборони". Єдине, у чому є наші відмінності – ми не хочемо говорити про квоти. Це не найголовніше у житті. Ми хочемо говорити, для чого ми створюємо об`єднання демократичних сил", - сказав Ю.Луценко. Він підкреслив, що основною метою створення мегаблоку є упевненість у тому, що не буде коаліції із ПР, СПУ і КПУ. "Наші колеги натомість не дають такої письмової відповіді, із цього питання поки що ідуть дебати".

Екс-міністр внутрішніх справ наголосив, що "НС" спокійно ставиться до створення мегаблоку, оскільки вони переконані, що подолають 4%-й бар`єр для проходження до парламенту.

Ю.Луценко додав, що "НС" сьогодні є відкритою для будь-яких переговорів з усіма політичними силами демократичного спрямування. На сьогодні до "НС" надійшла заява від Партії зелених України (ПЗУ) щодо можливості проведення консультацій для подальшого об`єднання.