Ющенко кличе робочу групу до себе, щоб послухати звіт

16:18, 10 травня 2007
Політика
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Зустріч відбудеться близько 17-ї години

Віктор ЮщенкоСьогодні, 10 травня, близько 17-ї години Президент України Віктор ЮЩЕНКО збирає Спільну робочу групу з підготовки дострокових парламентських виборів, щоб заслухати звіт про результати її роботи. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У прямому ефірі телевізійну трансляцію події вестимуть Перший національний, «5 канал» та УТР, повідомляє інтернет-представництво Президента.

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