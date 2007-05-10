Ющенко кличе робочу групу до себе, щоб послухати звіт

Сьогодні, 10 травня, близько 17-ї години Президент України Віктор ЮЩЕНКО збирає Спільну робочу групу з підготовки дострокових парламентських виборів, щоб заслухати звіт про результати її роботи. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У прямому ефірі телевізійну трансляцію події вестимуть Перший національний, «5 канал» та УТР, повідомляє інтернет-представництво Президента.