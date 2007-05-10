Ющенко: указ про дострокові вибори обов’язково буде виконано

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з робочою групою щодо підготовки до позачергових парламентських виборів закликав шукати відповідь для виходу з політчиної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО зауважив, що чудово розуміє те, що є політичні сили, які за жодних обставин не будуть погоджуватись на дострокові вибори.

«Це їхня політична позиція. Але наша мета – конструктивним здоровим політичним силам знайти консолідовану відповідь на поставлені питання», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО закликав шукати «достатньо швидку відповідь на вихід із політичної кризи. У вас немає часу на те, щоб це рішення гальмувалось. 5 днів працює робоча група, 5 днів, колеги. Два ключових питання: дата проведення дострокових виборів і пакет, який необхідно прийняти, щоб забезпечити ці вибори на правовій основі, на достатній фінансовій основі і таке інше. Очевидно це не є таким складним завданням».

В.ЮЩЕНКО припустив, що якщо питання так затягується, то, очевидно, у гру вступають уже «політичні спекуляції. Хтось хоче бачити країну в політичній кризі ще багато місяців».

Водночас Віктор Ющенко заявив, що його указ про дострокові вибори обов’язково буде виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з політичної кризи необхідно виходити дуже швидко, в тому числі і з парламентської. Він нагадав, що нещодавно між ним і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ були досягнуті принципові домовленості, які, на його думку, дають можливість учасникам переговорного процесу «отримати нову динаміку і знайти політичне порозуміння».

Президент підкреслив, що він виходив і виходить з того, що ніякої допомоги по правовому врегулюванню дій Президента від ВР не потрібно.

«Щоб ви вірно зрозуміли ваше місце у переговорному процесі. Я не прошу нічийого акцепту на мої укази. Укази повинні виконуватись. Я не прошу якихось тлумачень, амністій. Указ Президента про дострокові вибори буде виконано», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що став свідком того, що присутні політичні сили впродовж останніх 4 місяців не зустрічались. В той же час, за словами В.ЮЩЕНКА, половина народних депутатів на засідання парламенту не ходить. Він нагадав, що більше 170 депутатів написали заяви про складення повноважень народного депутата. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на ці та інші речі необхідно реагувати на політичному рівні. «Коли ми з прем’єр-міністром проводили переговорний процес відносно дострокових виборів, то ключовою домовленістю було наступне: не йде дискусія про дострокові вибори, не про це йде мова, а мова йде про те, що ті строки, які передбачаються по проведенню дострокових виборів відповідно до Конституції, було б варто ще узгодити і з вашою позицією - позицією лідерів політичних партій, фракцій. Іншими словами, щоб у нас було консолідоване рішення. Ми говоримо про політичне консолідоване рішення. Не про рішення парламенту, яке дає добро на вибори чи не дає добро на вибори», - наголосив глава держави.

За його словами, щодо дати виборів необхідно виробити консолідовану позицію. «Щоб це була демонстрація того, що ми розуміємо якраз такий спосіб виходу із політичної кризи. Власне кажучи, заради цього була створена робоча група, в рамках якої треба було знайти відповідь на дату проведення виборів з урахуванням тих технологічних моментів, які забезпечують проведення дострокових чесних і демократичних виборів».

За даними прес-служби глави держави, участь в зустрічі беруть глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, Постійний представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ, голова Ради громадськості при Президентові України Іван ПЛЮЩ.

Від Кабінету Міністрів України на зустріч запрошені перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ.

Від коаліції - перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК, голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, голова фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, заступник голови фракції СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ, заступник голови фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, заступник голови фракції КПУ Валентин МАТВЄЄВ, керівник Головного юридичного управління Верховної Ради України Михайло ТЕПЛЮК.

Від опозиції - голова фракції блоку «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО, голова фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, заступник голови фракції блоку «Наша Україна» Микола ОНІЩУК, заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, народний депутат України Віктор ШВЕЦЬ, народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ.