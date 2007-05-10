Ющенко не задоволений тим, що йому не назвали дату виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці робочу групу з підготовки дострокових виборів за те, що вона не визначила конкретної дати проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час зустрічі з членами робочої групи з питання виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів В.ЮЩЕНКО, зокрема, заявив: “Мене дивує, що робоча група самоусунулась від обговорення дати виборів”.

За його словами, визначення дати виборів було одним із головних завдань, покладених на робочу групу. В.ЮЩЕНКО нагадав, що згідно з домовленостями, досягнутими між ним і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. “Що стосується дати, то створюється робоча група, яка в контексті технологічних питань по забезпеченню виборів запропонує дату проведення виборів”, - сказав Президент.

Глава держави при цьому наголосив, що якщо представники політичних сил, які входять до робочої групи, не хочуть проводити консультації щодо дати виборів, то мають підтвердити таке небажання у письмовому вигляді. “Якщо мова йде про те, щоб без консультацій політичними силами далі приймати рішення по даті, будь-ласка, письмово це підтвердить, і ми тоді надію на робочу групу, що вона знайде компроміс у цьому питанні, не будемо покладати”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що робоча група мала визначити дату проведення дострокових виборів, “виходячи з технологічних термінів проведення нормальних виборів”. За словами В.ЮЩЕНКА, це необхідно зробити, аби не було якихось докорів в сторону Президента і прем’єр-міністра щодо того, що деякі політичні сили через брак часу не встигли сформувати списки, провести з’їзди та подати свої кандидатури до виборчих комісій.