Ферреро-Вальднер наполягає, що криза є внутрішнім питанням України

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє, що питання політичної кризи є внутрішнім питанням України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні у коментарі українським журналістам.

“Це внутрішнє питання, це внутрішня демократична ситуація, але ми сподіваємося, що Президент Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зрештою знайдуть спільну мову, і, сподіваємось, це питання буде вирішено”, - сказала єврокомісар.

Вона не виключила того, що політичну кризу в Україні може бути вирішено шляхом проведення дострокових парламентських виборів, однак зазначила, що відкритим залишається лише питання, коли ці вибори можуть бути проведені.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також зауважила, що з самого початку політичної кризи в Україні Єврокомісія утримувалася від втручання, оскільки це внутрішнє питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до керівництва країн-сусідів України - Європейського Союзу і Росії - негайно виступити міжнародними посередниками у переговорах з врегулювання політичної кризи.