Конституційний Суд виступив із заявою

Судді Конституційного Суду наголошують на неприпустимості втручання у їхню діяльність представників політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оприлюднив журналістам голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, судді КС глибоко занепокоєні ситуацією, яка склалась навколо суду. Зокрема, наголосив І.ДОМБРОВСЬКИЙ, роботі КС певною мірою зашкоджували «багатоденні мітинги біля стін суду».

Крім того, йдеться у заяві, у суддів КС викликають стурбованість укази Президента України про звільнення з посад суддів КС Валерія ПШЕНИЧНОГО і Сюзанни СТАНІК.

Крім того, суд стурбований наміром Верховної Ради припинити повноваження суддів КС Віктора ШИШКІНА, Володимира КАМПО, Петра СТЕЦЮКА, Дмитра ЛИЛАКА, Ярослави МАЧУЖАК.

Як йдеться у заяві, усе це негативно впливає на роботу Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про припинення повноважень суддів Конституційного Суду України В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, Я.МАЧУЖАК, П.СТЕЦЮКА, В.ШИШКІНА у зв‘язку із порушенням присяги суддів КС.

Проектом передбачено звільнення з посади судді КС П.СТЕЦЮКА, а також звернення Верховної Ради України до З‘їзду суддів України для прийняття рішення про звільнення з посади судді КС Я.МАЧУЖАК.

Крім того, постановою передбачається також звернення до Президента України для прийняття рішення про звільнення з посади суддів КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, В.ШИШКІНА.

Авторами цього проекту постанови є народні депутати Григорій ІЛЛЯШОВ та Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів)

Судді КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАК та В.ШИШКІН були призначені Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ; Я.МАЧУЖАК - призначена з‘їздом суддів України; П.СТЕЦЮК - призначений Верховною Радою.