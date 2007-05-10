Яценюк у Канаді нагадав, що ПР представляє 35% України

18:22, 10 травня 2007
Політика
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Міністр здивував діаспору

ЯценюкМіністр закордонних справ Арсеній Яценюк під час свого візиту до Канади дещо здивував українську діаспору тим, що наполягав не на месиджах, які від нього очікували почути, а на об’єктивних моментах, які вважав за потрібне донести.

Так, стосовно дострокових парламентських виборів (а канадські українці виявилися великими їхніми прихильниками і їм не подобається, що українські політики обговорюють можливість проведення додаткових засідань у Верховній Раді), Яценюк заявив, що в оцінці політичних процесів не можна застосовувати тільки білий і чорний кольори, мовляв, якщо треба зібрати ВР для того, щоб  профінансувати вибори, або для того, щоб політичні сили поставили свої підписи під консенсусом щодо дати їх проведення - то Раду треба збирати.

Звертаючись до діаспори, міністр наголосив: “Якщо є потреба йти на певний політичний компроміс, то на нього треба йти. Це може подобатися або ні, але Партія регіонів сьогодні представляє близько 35% українського населення. Хіба вони не українці? (При цьому дехто з зали став вигукувати: “Ні!”). Це такі самі українці, це наші люди, це люди нашої великої країни, і я закликаю всіх це зрозуміти!”. В залі повисла тиша.

Детальніше про перебування Арсенія Яценюка у Канаді читайте тут

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