Васюник: комуністи торпедують домовленості Ющенка та Януковича

Заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК вважає, що фракція Компартії України запустила механізм торпедування переговорів у рамках робочої групи з врегулювання політичної кризи та підготовки дострокових парламентських виборів через внесення нових пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАСЮНИК заявив сьогодні під час звіту у Президента України Віктора ЮЩЕНКА про результати роботи Спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

“На жаль, ми змушені констатувати, що, починаючи з понеділка і до сьогоднішнього дня, окремими представниками Коаліції, зокрема, представниками Комуністичної партії України в робочої групі, по суті, вибачте за відверту оцінку, запущений механізм торпедування домовленостей Президента та прем’єр-міністра України, що проявляється у затягуванні переговорів шляхом внесення все нових і нових вимог чи пропозицій”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, надійшли пропозиції щодо внесення можливих змін до Конституції України. “Я думаю, всі розуміють про складність і довготерміновість цього процесу. А сьогодні надійшла пропозиція щодо зустрічі робочої групи з головою Конституційного Суду України та інші пропозиції. Я наголошую, що ці пропозиції не були внесені до спільних заходів у суботу”, - додав заступник глави Секретаріату Президента України.

І.ВАСЮНИК нагадав, що сторони досить швидко узгодили документ про спільні заходи для досягнення політичного компромісу. “Цей документ парафований двома співголовами робочої групи”, - наголосив він.

Заступник глави Секретаріату Президента України також поінформував, що після внесення коаліцією до заключного документу пропозиції щодо створення Державного реєстру виборців України відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців України” погоджено її формулювання. “Остаточне формулювання цього пункту в погодженому документі звучить наступним чином: створити Державний реєстр виборців відповідно до Закону “Про державний реєстр виборців України” за умови завершення усіх необхідних робіт до погодженої дати, тобто дати проведення позачергових виборів”, - пояснив І.ВАСЮНИК.

Він наголосив, що це формулювання було прийнято після тривалого обговорення складності процесу створення реєстру виборців України. “Наша сторона хоче заявити про те, що підтвердженням серйозності намірів обох сторін на початковому етапі була напружена робота експертних груп у суботу і неділю, в результаті якої більшість проектів практично на 80% була опрацьована і могла бути винесена на засідання робочих груп”, - сказав заступник глави Секретаріату Президента.

Разом із тим. І.ВАСЮНИК висловив переконання, що “у випадку доброї волі обох сторін та відновлення конструктивного духу переговорів не пізніше кінця завтрашнього дня, робоча група може представити повністю пропрацьований пакет політичного компромісу”.