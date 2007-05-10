Симоненко: звинувачення у гальмуванні - це навмисний тиск

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що звинувачення у затягуванні роботи групи з підготовки дострокових парламентських виборів є тиском на неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі представників робочої групи з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами П.СИМОНЕНКА, «звинувачення у гальмуванні - це навмисний тиск, у тому числі й на робочу групу, щоб не вирішувати всі питання, які є комплексними». При цьому він зазначив, що якщо не в комплексі вирішувати питання, то тоді неможливо вийти з кризи.

За словами лідера комуністів, перш ніж сьогодні говорити про дату проведення дострокових виборів, треба чітко розуміти «які ми будемо мати наслідки». «Якщо так буде готуватися у нас виборча кампанія, до якої сьогодні дуже прагнете, то це призведе до дуже серйозних економічних наслідків», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

У відповідь В.ЮЩЕНКО сказав, що криза ніколи не давала позитивних наслідків, тому кожна політична сила повинна усвідомлювати, що треба «якомога швидше вийти з політичної кризи, і це ключове завдання».

П.СИМОНЕНКО, у свою чергу, звернувся до В.ЮЩЕНКА, щоб він «виключив той саботаж, який відбувається на місцях» на рівні райдержадміністрацій та облдержадміністрацій.

На це В.ЮЩЕНКО зауважив: «ми зараз поговоримо хто саботує вибори і кому вони не потрібні».

П.СИМОНЕНКО відповів, що «готовий дискутувати, в тому числі й відносно того, хто сьогодні інвестує політичну кризу в державі».

Він також запропонував сьогодні провести круглий стіл за участю політичних партій, які зареєстровані в Міністерстві юстиції, оскільки суб’єктами виборчого процесу є всі партії і блоки, а не тільки партії. які представлені в парламенті.

На переконання П.СИМОНЕНКА, сьогодні існує загроза, що «дві чи п’ять партій узурпують політичну владу у державі, і це також шлях в нікуди».