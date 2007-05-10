Соціалісти пропонують „нульовий варіант” для виходу з політичної кризи. Про це сказав представник соціалістів Сергій МАТВІЄНКОВ сьогодні під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з членами робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, С.МАТВІЄНКОВ заявив, що позиція його фракції залишається незмінною: „ ми вважаємо, що штучно створена двома політичними силами криза переросла в політичне протистояння, в результаті чого всю країну поставили в певну позу протистояння, і сьогодні всі ми шукаємо як вийти з протистояння”.

„Для того, щоб ввійти в правове поле, необхідно всі зупинитись, зробити по кроку назад, увійти в правове, конституційне поле і, виходячи з нього, вирішувати ці проблеми”, - сказав він, пояснюючи чому СПУ пропонує „нульовий варіант”.

С.МАТВІЄНКОВ також наголосив, що вибори мають відбуватися виключно на основі Конституції та законодавства. За його словами, начебто на першому засіданні спільної робочої групи один із представників опозиції заявив, що рішення Конституційного суду не буде. На думку С.МАТВІЄНКОВА, “все одно колись – через 5 років... КС має дати відповідь наскільки дії Президента були конституційними”.

Він вважає, що необхідно внести зміни до Конституції щодо можливості саморозпуску парламенту. Депутат переконаний, що лише після змін до основного закону можна починати роботу над удосконаленням законодавства. С.МАТВІЄНКОВ також висловився за створення єдиного реєстру виборців.