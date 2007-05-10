Неконституційний парламент коштує країні дорожче, ніж дострокові вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що робота „неконституційного” парламенту обходиться країні дорожче, ніж дострокові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з членами робочої групи щодо підготовки дострокових парламентських виборів.

Реагуючи на виступ представника соціалістів Сергія МАТВІЄНКОВА про те, що вибори обійдуться державі у півмільйона гривень, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що „кожен день роботи неконституційного парламенту коштує дорожче, ніж дострокові вибори”.

Президент також заборонив присутнім обговорювати питання доцільності дострокових виборів, вчергове наголосивши, що вибори відбудуться.

Як відомо, Центрвиборчком заявив, що на дострокові вибори необхідно 312 мільйонів гривень.