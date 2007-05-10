Магера просить ЗМІ коректно і точно висвітлювати діяльність ЦВК

Член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА просить ЗМІ більш коректно і точно висвітлювати діяльність ЦВК та її членів.

З таким проханням А.МАГЕРА звернувся до засобів масової інформації у зв’язку з розповсюдженням рядом ЗМІ та інтернет-видань про його інтерв’ю газеті “Сегодня”.

“Висловлюючи наперед вдячність за увагу до моєї скромної персони, хочу відзначити кілька моментів. По-перше, інтерв’ю газеті "Сегодня" протягом останніх 6 місяців мною не надавались. По-друге, у засобах масової інформації мною, як членом ЦВК, не висловлювалась, не висловлюється і не може бути висловлена офіційна позиція державного органу – Центральної виборчої комісії. Таким правом згідно із законом за статусом наділений лише голова Центрвиборчкому”, - зазначає А.МАГЕРА.

Як повідомлялося, газета “Сегодня” 8 травня розмістила інтерв’ю А.МАГЕРИ, в якому нібито він заявив, що, зокрема, ЦВК вважає оптимальним проведення дострокових парламентських виборів 1 або 8 липня.

Між тим, сьогодні у цьому виданні, коментуючи заяву члена ЦВК, сказали, що А.МАГЕРА дійсно не давав інтерв’ю “Сегодня”, а воно було передруковано з “Газети-киевски”.