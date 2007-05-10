Тимошенко пропонує провести дострокові вибори 8 липня

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує провести дострокові вибори до парламенту 8 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками робочої групи з підготовик до проведення дострокових парламентських виборів.

За її словами, протягом сьогоднішнього вечора необхідно закінчити погодження тих документів, які вже напрацьовані робочою групою.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це б дало змогу вже завтра винести пакет законопроектів на розгляд парламенту і прийняти його.

Після цього, наголосила лідер БЮТ, “можна переносити дострокові вибори з 24 червня на 8 липня”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо коаліція погоджується на таку пропозицію, то БЮТ “готовий працювати і вдень, і вночі для того, щоб забезпечити нормальне проведення дострокових виборів”.

Вона також наголосила, що на даний час узгоджений перелік документів практично вже напрацьований і немає ніяких проблем у його прийнятті. Водночас, за її словами, кожен день виникають нові вимоги з боку представників коаліції, зокрема, щодо внесення змін до Конституції.

“Внесення нової пропозиції, що потрібно зараз міняти Конституцію на ходу і не проводити дострокові вибори, лише поглиблює кризу і не дає нормального виходу з цієї ситуації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час, за її словами, БЮТ підтримує пропозицію щодо створення єдиного реєстру виборців, однак вважає, що сформувати його можна не раніше 1 січня 2008 року. “Благими намірами фактично і реально затягується проведення виборів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер БЮТ наголосила, що на сьогодні існує єдиний легітимний термін проведення виборів – 24 червня. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Президент України для створення “політичного комфорту” добровільно заявив, що може відтермінувати проведення виборів, якщо робоча група напрацює необхідний пакет законопроектів та погодить дату виборів.

Вона підкреслила, що у роботі спільної робочої групи мають бути зацікавлені усі політичні сили, оскільки це “може дати нову дату проведення виборів”. “Якщо робоча група не зможе створити консенсусне рішення, проекти документів і зробити усі необхідні кроки для визначення спільної дати дострокових виборів, яка сприймається усіма політичними силами, залишається дата 24 червня, яку ніхто не відміняв”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.