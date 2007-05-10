Кириленко пропонує обійтися без комуністів і соціалістів

Лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає за доцільне змінити формат робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів..

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час звіту робочої групи у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

В.КИРИЛЕНКО висловив стурбованість, що після кількох днів роботи групи до непродуктивної позиції КПУ і СПУ практично приєднується Партія регіонів.

“У такий спосіб ми можемо говорити, що на рівні робочої групи принципові домовленості між Президентом і прем’єр-міністром реалізувати не вдається. У цьому випадку доцільно говорити про зміну формату робочої групи так, щоб у переговорах брали участь лише ті політичні сили, які зацікавлені у розв’язанні парламентської кризи у швидкий термін, а не через кілька років, або говорити про інший способи роботи і виходу з ситуації”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО підтвердив, що всі документи, які входять в “малий пакет”, практично готові. На його переконання, ці документи можуть бути ухвалені у швидкий термін, протягом одного дня пленарних засідань Верховної Ради. “На мою думку, якщо буде відповідне рішення Президента України, то ми можемо взяти участь у таких пленарних засіданнях. Якщо ми не вклалися у термін, поставлений Президентом і прем’єр-міністром, а саме - 8 травня, то це означає, що ми можемо повернутися до такої можливості і взяти участь у пленарному засіданні чи 11, чи 12 травня включно із суботою”, - додав він.

За словами лідера “Нашої України”, робоча група досягла одного результату - це парафований протокол.

Він зазначив, що робоча група стикається із внесенням нових вимог з боку правлячої коаліції, головним чином від фракцій КПУ і СПУ, та уряду. Саме вони, за словами В.КИРИЛЕНКА, уже практично всупереч парафованому протоколу внесли низку пропозицій (УНІАН: Петро СИМОНЕНКО пропонує організувати зустріч з головою Конституційного Суду, який має повідомити приблизні строки рішення суду щодо указів Президента про дострокові вибори. Також лідер КПУ закликає внести зміни до закону про ЦВК і виключити можливість електронного підрахунку попередніх результатів виборів).

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що в “Нашій Україні” не хотіли б, щоб закон про Державний реєстр виборців використовувався як привід унеможливити позачергові парламентські вибори щонайменше у найближчі два роки, оскільки найстисліші процедури, потрібні для реалізації лише частини основних норм закону про цей реєстр, потребують часу до 1 січня 2008 року. “Значить, прикриваючись законом про реєстр виборців, насправді частина правлячої коаліції хотіла б унеможливити проведення позачергової кампанії взагалі”, - сказав він, зазначивши, що всі попередні виборчі кампанії проводилися без Державного реєстру виборців.

На думу лідера “ Нашої України”, уточнені списки виборців при політичному бажанні і спільному взаємному контролі можуть вирішити цю проблему без зайвих посилань на неї.

Окрім цього, сказав В.КИРИЛЕНКО, була внесена пропозиція організувати позачергові парламентські вибори лише на підставі внесення змін до Конституції (щодо саморозпуску - УНІАН). “Це є ключовою ревізією домовленостей між Президентом і прем’єр-міністром, оскільки зміни до Конституції, які б надали Верховній Раді додаткові підстави для саморозпуску, потребують тривалого часу і необхідної кількості голосів. “Ми сумніваємось, що правляча коаліція проголосує за саморозпуск Верховної Ради. Таким чином, ця пропозиція, на якій наполягають комуністи та соціалісти за мовчазної згоди Партії регіонів, унеможливлює подальший продуктивний процес взагалі”,- додав В.КИРИЛЕНКО.