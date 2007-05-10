Ющенко не любить слова “імперативний мандат”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає членів робочої групи знайти компроміс у питанні імперативного мандату. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави наголосив, що сьогодні за столом сидять “політичні сили, які повинні врешті-решт навчитися домовлятися”. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що робоча група працює 5 днів, але кожен день виникають нові вимоги з боку коаліції. “Ідея малого пакету родилася б тільки при одній умові, якби за цим столом сиділи відповідальні політичні сили, які б дбали про національні пріоритеті і національний спокій”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що члени робочої групи мають знайти спільну точку зору, яка б в подальшому не призводила до порушення принципів формування коаліції. “Я не люблю слова “імперативний мандат”, але формулювання, яке ви повинні прийняти, має засвідчувати вам і нації, що ніхто після проведення виборів до Верховної Ради більше на київських пагорбах не ревізуватиме результати виборів, і ніхто пальчиком не кличе до своїх фракції одного-двох народних депутатів, ще потім двох…а потім кажуть буде 300”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави наголосив, що криза, яка існує, є “кризою не на Банковій, а кризою на Грушевського”. “Давайте будемо шукати спосіб, як виходити з цього”, - закликав Президент.