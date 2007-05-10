Регіонали вважають, що опозиція боїться та провокує

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України V скликання заявляє про нелегітимність парламентської виборчої кампанії, але запевняє, що заради миру, спокою та процвітання шукатиме політичний компроміс у переговорах.

Як ідеться у заяві фракції, переданій агентству УНІАН, “сьогодні молода українська демократія знову змушена приймати виклик, якіого вона не заслуговує. Наша держава знов змушена занурюватися у виснажливу виборчу кампанію, яка не є легітимною. Цей виклик було спровоковано нестримним бажанням опозиції якнайшвидше повернутися до владних кабінетів, нехтуючи нормами закону та правилами чесної політичної боротьби”.

“Поштовхом та каталізатором політичної кризи в Україні стало усвідомлення опозицією того непереборного факту, що успішна робота парламентської коаліції та Кабінету міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА не дадуть їй шансів набрати значну кількість голосів на чергових парламентських виборах. Тому з`явився сценарій проведення дострокових виборів, задля реалізації якого була порушена Конституція, закони України, здоровий глузд та логіка цивілізованої політичної боротьби”, заявляє фракція Партії регіонів.

“Заради миру, спокою та процвітання нашого народу ми будемо шукати політичний компроміс у переговорах. Участь в них Партії регіонів – запорука і гарантія того, що здоровий глузд, прагматизм та ефективність переможе. Інтереси усіх без винятку громадян будуть забезпечені на законодавчому рівні. Вибори пройдуть чесно, прозоро і демократично і ніхто не зможе потім закинути нам неправомірність та нелегітимність будь-яких виборчих процедур”, йдеться у заяві.